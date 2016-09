«Κανένας συμβιβασμός» για μετακίνηση εργαζομένων στην ΕΕ

18/09/2016 - 20:32

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ο Φίτσο, ο οποίος ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, δηλώνει με ασυνήθιστη σαφήνεια ότι οι τέσσερις χώρες του Βίζεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία) θα ασκήσουν βέτο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις της ΕΕ με τη Βρετανία, που θα προβλέπει περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη, μία από τις «θεμελιώδεις ελευθερίες» της ΕΕ. Μάλιστα ο Φίτσο κάνει λόγο για «φιλοσοφία cherry piking» από τους Βρετανούς, δηλαδή για μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν, σε μελλοντική συμφωνία με την ΕΕ, μόνο τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών.

«Για μας η φιλοσοφία του cherry piking δεν γίνεται αποδεκτή, διότι η Μ.Βρετανία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά και να αποκομίζει τα καλύτερα οφέλη από την ΕΕ, αλλά να μην έχει υποχρεώσεις όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες, για παράδειγμα την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων» δηλώνει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας στο Reuters, για να συνοψίσει ως εξής, και μάλιστα στα αγγλικά: «Approach to the single market is possible, but full freedoms are full freedoms». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, εάν η Βρετανία θέλει να έχει και στο μέλλον πρόσβαση στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να αποδεχθεί την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, που αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής της ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, η αθρόα προσέλευση εργαζομένων στη Βρετανία ήταν ένας από τους κύριους λόγους για την απόφαση υπέρ του Brexit.

«Παράδειγμα προς …σωφρονισμόν»

Η Τερέζα Μέι έχει ενημερωθεί, δηλώνει ο Ρόμπερτ Φίτσο

Μιλώντας στους Financial Times ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν τη Βρετανία ως παράδειγμα για τον …σωφρονισμό και άλλων κρατών-μελών που θα ήθελαν προνομιακές σχέσεις με την ΕΕ, κρατώντας τα δικαιώματα, αλλά όχι και τις σχετικές υποχρεώσεις. «Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ δύσκολα. Η ΕΕ θα αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να πει σε όλους: ακούστε παιδιά, τώρα θα καταλάβετε γιατί είναι σημαντικό να παραμείνετε στην ΕΕ. Αυτή θα είναι η προσέγγιση». Τι λέει όμως το Λονδίνο για όλα αυτά; Απαντώντας σε ερώτηση του BBC για την τοποθέτηση της Σλοβακίας, εκπρόσωπος της βρετανική κυβέρνησης ανέφερε ότι δεν επιθυμεί «να κάνει συνοδευτικά σχόλια, διότι αυτό δεν θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη Βρετανία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υποστηρίζει ότι το Λονδίνο έχει πλήρη ενημέρωση για το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: «Νομίζω ότι το γνωρίζει η Βρετανία και η (πρωθυπουργός) Τερέζα Μέι. Της έχω αναφέρει ξεκάθαρα, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού. Σέβομαι την απόφαση των Βρετανών, αλλά, κατά την άποψή μου, δεν έχουν πράξει ορθά». Όσο για τις διαβεβαιώσεις του Λονδίνου ότι όλα είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το Brexit, ο Ρόμπερτ Φίτσο δηλώνει τα εξής στους Financial Times: «Μπλοφάρουν. Κι εσείς, αν είσαστε στη θέση τους, τα ίδια θα λέγατε: Όλα θα φτιάξουν, θα είναι φανταστικά, θα δείτε…»

Reuters, FT, Γιάννης Παπαδημητρίου

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: Deutsche Welle

Σχετικά άρθρα

Unique Post