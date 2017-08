14/08/2017 - 23:41

Η επιτυχία της Πιονγιάνγκ, σε ό,τι αφορά το πυραυλικό της πρόγραμμα, οφείλεται στους πυραυλοκινητήρες τους οποίους αγόρασε μυστικά από την Ουκρανία

Η Βόρεια Κορέα οφείλει στην Ουκρανία την κατασκευή του διηπειρωτικού πυραύλου, που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και είναι σε θέση να πλήξει τις ΗΠΑ, γράφουν οι New York Times.



Η επιτυχία της Πιονγιάνγκ, σε ό,τι αφορά το πυραυλικό της πρόγραμμα, οφείλεται στους πυραυλοκινητήρες τους οποίους αγόρασε μυστικά από την Ουκρανία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα η οποία επικαλείται την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.



Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρεη Τίλερσον είχαν υποδείξει τη Ρωσία και την Κίνα, ως οικονομικούς υποστηρικτές της επιτυχούς εκτόξευσης του διηπειρωτικού πυραύλου πριν από ένα μήνα, αλλά δεν είχαν κάνει καμία αναφορά στην Ουκρανία.



Οι εμπειρογνώμονες κατάφεραν να εξακριβώσουν, με βάση πρόσφατη φωτογραφία από επιθεώρηση του πυραύλου Hwasong-14 που είχε πραγματοποιήσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ότι οι πυραυλοκινητήρες του, είναι τύπου Р-250. Με αυτούς εξοπλίζονται οι βαρέως τύπου σοβιετικοί διηπειρωτικοί πύραυλοι Р-36 (SS-9 σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ). Στην φωτογραφία διακρίνεται εμφανώς το κάλυμμα του πυραυλοκινητήρα Р-250 και τέσσερις άλλοι κινητήρες προώθησης, που αντιστοιχούν στον Р-36.



Το ουκρανικό εργοστάσιο «Yuzmash» κατασκεύαζε τους συγκεκριμένους πυραύλους και κινητήρες για την Ρωσία. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες , το 2014, μετά την ανατροπή του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς και αφότου διέκοψε την συνεργασία με την Ρωσία, έστειλε τους κινητήρες στην Βόρεια Κορέα. «Προφανώς οι κινητήρες αυτοί εστάλησαν στην Βόρεια Κορέα μέσω λαθρεμπορίου, δήλωσε στους The New York Times , ο εμπειρογνώμων του IISS Μάικλ Έλεμαν, εκφράζοντας την μεγάλη του ανησυχία για την κατάσταση αυτή και επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο ζήτημα συνίσταται στο πόσοι παρόμοιοι κινητήρες έφυγαν από την Ουκρανία μέσω λαθρεμπορίου».



Πριν από έξι χρόνια, Βορειοκορεάτες κατάσκοποι προσπάθησαν να κλέψουν μυστικά για τους πυραύλους από το εργοστάσιο «Yuzmash», αλλά είχαν συλληφθεί, υπενθυμίζουν οι New York Times. Δεν αποκλείεται να έγινε δεύτερη απόπειρα, αυτή τη φορά επιτυχής, μέσα στο χάος που επικράτησε έπειτα από την επανάσταση στην Ουκρανία.



Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν οι εμπειρογνώμονες, από την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση έως την εκτόξευση του διηπειρωτικού πυραύλου Hwasong πέρασαν 10 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατον μέσα σε αυτό το διάστημα να κατασκευάσει κάποιος εκ του μηδενός τον πυραυλοκινητήρα.



Το εν λόγω εργοστάσιο έχει απορρίψει παρόμοιες κατηγορίες επανειλημμένα. Στην ιστοσελίδα του ξεκαθαρίζει ότι δεν παρέχει παρόμοιες τεχνολογίες στην Κίνα, ούτε σε καμία άλλη χώρα. «Η οποιαδήποτε μεταβίβαση τεχνολογιών σε άλλες χώρες ή οργανισμούς που αφορούν την κατασκευή πυραύλων και διαστημική τεχνολογία, κατά την άποψη του εργοστασίου »Yuzmash», δεν είναι σκόπιμη καθώς περιορίζει τις προοπτικές που έχει η Ουκρανία στις αγορές», επισημαίνει.



Ομως, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν το πιστεύουν αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση του Πέτρο Παροσένκο ελέγχει ή έστω έχει γνώση του τι συμβαίνει στην επιχείρηση αυτή.



Πάντως, από την πλευρά του ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Τουτρτσίνοφ, δήλωσε ότι η χώρα του ουδέποτε πούλησε στην Βόρεια Κορέα τεχνολογία πυραύλων, ούτε πυραυλοκινητήρες.