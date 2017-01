Η… λεπτομέρεια του μηνύματος Τσίπρα που αποκαλύπτει τις σκέψεις του

02/01/2017 - 05:51

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προσφέρεται για εις βάθος ανάγνωση και ανάλυση, κυρίως επειδή αποκαλύπτει τις σκέψεις και τις προθέσεις του. Κατά ένα μεγάλο μέρος δε, απαντάει και στο γιατί… δεν θα έχουμε εκλογές το 2017, όπως πολλές φορές έχουν πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και κορυφαίοι υπουργοί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει την τρέχουσα χρονιά να αναδείξει μια σειρά από ζητήματα θεσμικών αλλαγών, μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην Παιδεία, την Υγεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να διαμορφώσει μια δεύτερη, παράλληλη ατζέντα επικαιρότητας, πέραν των εξελίξεων στην οικονομία, προσδοκώντας ότι έτσι θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα που έχει με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις της κρίσης.

