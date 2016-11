Η ΕΕΔΕ ανέδειξε τους καλύτερους ηγέτες επιχειρήσεων

25/11/2016 - 03:29

Ο κ. Δημήτρης Δοντάς, γενικός διευθυντής της Knauf Γυψοποιία ABEE, αναδείχθηκε έλληνας Quality Leader για το 2016, κατά την απονομή των διακρίσεων στη γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας, «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2016», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τους σημαντικότερους θεσμούς που επιβραβεύουν την Αριστεία απονεμήθηκαν ακόμα οι πιστοποιήσεις EFQM Levels of Excellence και Investors in People.

Ο έλληνας Quality Leader of the Year 2016, κ. Δημήτρης Δοντάς, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο, αναφέρθηκε στο δίλημμα ποιοτική ηγεσία ή ηγεσία με ποιότητα, λέγοντας τα εξής:

«Προκειμένου να ηγηθεί κανείς ορθά – και αυτή είναι τόσο η προσωπική μου φιλοσοφία όσο και, αγαστή συγκυρία, η φιλοσοφία του ομίλου για τον οποίο εργάζομαι, απαιτούνται αξίες. Και είναι αυτές που διαμορφώνουν την εταιρική φιλοσοφία (κουλτούρα), την πυξίδα για την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία μέσα από διαφάνεια, αρμονία και συνέπεια. Οι τέσσερις αξίες στις οποίες συμπυκνώνεται για εμένα η ποιοτική ηγεσία, και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα στο επιχειρείν, είναι ανθρωπιά, συνεργασία, προσήλωση και επιχειρηματικότητα. Αυτές πρέπει να έχουν απόλυτη εφαρμογή σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που διασφαλίζεται με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες. Ετσι, δημιουργείται μια ισχυρή αλυσίδα αξίας που περιλαμβάνει τους εργαζομένους, τους συνεργάτες (προμηθευτές, πελάτες, συμβούλους) και την κοινωνία (κοινότητα, πόλη, χώρα, γη)».

Ακολούθως, οι υπόλοιπες διακρίσεις ήταν οι εξής:

EFQM Recognised for Excellence 3 αστέρων:

l Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε ο Χρήστος Σπανός, μέλος του ΔΣ.

l Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε ο Γεώργιος Κατσουράνης, διευθύνων σύμβουλος.

EFQM Recognised for Excellence 4 αστέρων:

l Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε η Loukia Polygerinos Tzyrkas, Director of Human Resources.

EFQM Recognised for Excellence 5 αστέρων:

l Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη, Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ δ.τ. INTERMED SA, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε ο Σπύρος Κίντζιος, Business Development Manager.

l Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβαν οι Αιμίλιος Σολωμού, εκτελεστικός αντιπρόεδρος διοίκησης, και Αλέξανδρος Αντωναράς, διευθυντής Ιδρυματικής Αρίστευσης & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

EFQM Committed to Excellence 2 αστέρων:

l Posidonia Exhibitions SA, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε η Δήμητρα Μιχαήλ, πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος.

l bluegr Hotels & Resorts, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε ο Βασίλης Μπάρμπας, ΙΤ Manager.

l Being Essential Consulting SA, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβαν οι Χριστίνα Τσιλιμπώκου, managing director, και Βαγγέλης Καραστέργιος, chief operating officer.

l Lamda Flisvos Marina AE, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε ο Σταύρος Κατσικάδης, διευθύνων σύμβουλος.

l ASTELLAS Pharmaceuticals AEBE, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε η Μαντώ Τζανετάκου, medical affairs director.

l Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε ο πρύτανης Εμμανουήλ Α. Γιακουμμάκης.

l Ομιλος ΟΤΕ-COSMOTE – Επιχειρησιακή Μονάδα Ασφάλειας και Υγείας Ανθρώπινου Δυναμικού Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβαν οι Αννα Τσακανίκα, υποδιευθύντρια ασφάλειας και υγείας ανθρώπινου δυναμικού σταθερής και κινητής, Θεοδώρα Χριστοπούλου, επιστημονική υπεύθυνος ιατρών εργασίας, Οφηλία Μακρυγιάννη, υπεύθυνη έργου τεχνικών ασφαλείας, Κατερίνα Πετροχείλου, επιστημονική υπεύθυνη, κλινική ψυχολόγος, Παύλος Γαλανάκης, υπεύθυνος έργου υποστήριξης ασφάλειας & υγείας, Σταυρούλα Οικονόμου, ομάδα υποστήριξης ασφάλειας & υγείας.

EFQM Committed to Excellence:

l Alert Shipping Agencies LTD, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε ο Απόλλων Καρακαλάς, διαχειριστής.

l Domotel Hotels & Resorts, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε η Πία Αλεξοπούλου, quality manager Domotel Hotels & Resorts.

l Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την πιστοποίηση του οποίου παρέλαβε ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης, διευθυντής MSC in Management Science and Technology.

Investors in People Silver:

l Sprint Integrated Marketing Communications, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβαν οι Μαρίνα Καραστεργίου, γενική διευθύντρια, και Νικόλας Φιλιππίδης, δημιουργικός διευθυντής.

Investors in People Standard

l Edenred, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβε η Δήμητρα Λύκου, customer service supervisor.

l Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβαν οι Θανάσης Αρχοντίκης, operations director και αντιπρόεδρος ΔΣ, Βάσω Βλαχοπαναγιώτη, HR Director.

l ManpowerGroup, την πιστοποίηση της οποίας παρέλαβαν οι Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος, και Σπύρος Τρύφωνας, HR & marketing Director.

Σημειώνεται ότι το EFQM είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αντλεί και μοιράζεται με τα μέλη του τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Το EFQM σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO), ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτόν ρόλο κατέχει η ΕΕΔΕ.

Το Investors in People (IIP) είναι το πρώτο ποιοτικά Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Δημιουργήθηκε το 1990 με πρωτοβουλία της Βρετανικής Κυβέρνησης και θεσμικών φορέων με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής επίδοσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Το πρότυπο σήμερα λειτουργεί σε 50 χώρες παγκοσμίως. To IIP αξιολογεί και πιστοποιεί την κατανόηση των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, διευκολύνει τον σχεδιασμό μελλοντικών στόχων και δράσεων.

Οσον αφορά το Quality Leader of the Year, είναι ετήσιος πανευρωπαϊκός θεσμός που πραγματοποιείται από το 2002 από τον European Organisation for Quality (Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ποιότητα) και σε εθνικό επίπεδο από την ΕΕΔΕ. Σε συνέχεια της διαδικασίας αυτής ανακηρύσσεται κάθε χρόνο ο ευρωπαίος Quality Leader of the Year από τους εθνικούς Quality Leaders of the Year όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Τον τίτλο αυτόν έχουν κατακτήσει τέσσερις φορές, από την έναρξη του θεσμού, οι έλληνες αποδέκτες του βραβείου.

