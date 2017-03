[email protected]

Μία ημερίδα με έντονο άρωμα επιχειρηματικότητας διοργανώθηκε χθες από το δίκτυο BeyondCSRNet σε συνεργασία με το Impact Hub Athens.

Οι “Game Changers 40+” είχαν την τιμητική τους, μεταφέροντας στο ακροατήριο, που είχε κατακλύσει την αίθουσα του Impact Hub Athens στο κέντρο της Αθήνας, τις προσωπικές τους εμπειρίες από το ξεκίνημα της ενασχόλησής τους με τις επιχειρήσεις. Εμπειρίες, που περιείχαν τόσο επιτυχίες όσο και αποτυχίες, θέλοντας έτσι να τονίσουν ότι το ζητούμενο στην υγιή ενασχόληση με τον χώρο των επιχειρήσεων είναι η προσωπικότητα του εκάστοτε startuper που θα καταφέρει να επιβιώσει, παρά τις δυσκολίες.

Έμφαση δόθηκε στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας, των τεχνών και του πολιτισμού, εκείνων των πυλώνων δηλαδή της βιώσιμης ανάπτυξης που η ημερίδα κάλυψε μέσω των εξαιρετικών παρεμβάσεων, ώστε να αναδείξει το αναπτυξιακό και επιχειρηματικό μοντέλο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Η συζήτηση ήταν εκτενής, με σαφείς αναφορές στην καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού, των στερεοτύπων, των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων και της κοινωνικής ανισότητας εν γένει.

Οι πολιτικοί που συμμετείχαν «φόρεσαν το κοστούμι» του startuper και κλήθηκαν να μιλήσουν μέσα σε λίγα λεπτά για τα προβλήματα και τις λύσεις της δικής τους start up επιχείρησης, δηλαδή του υπουργείου ή του τομέα ενασχόλησής τους.

Κάθε θεματική είχε μοναδικό ενδιαφέρον και έδινε έμφαση σε μία διαφορετική διάσταση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, από την οπτική γωνία του εκάστοτε ομιλητή.

Την επιτυχημένη εκδήλωση προλόγισαν η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του BeyondCSR Παυλίνα Πρωταίου και ο Συνιδρυτής του Impact Hub Athens Δημήτρης Κοκκινάκης.

Μεταξύ των ομιλητών και δύο πρέσβεις: η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Irit BIrit Ben-Abba και ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Caspar Veldkamp.

Το Υπουργείο Επικρατείας εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτρη Καψάλη, ενώ η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα από την Άννα Δάντη.

Οι υπόλοιποι ομιλητές που έδωσαν το παρόν ήταν οι εξής: ο Βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ Χρήστος Δήμας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Χάρης Κούντουρος, οι Τάσος Τζήκας και Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Α΄ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων Σωκράτης Πλούσσας, ο Project Manager του European Investment Fund Γιώργος Γιακουμάκης, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΕΜηΠΕΕ Ιωάννα Σαμπράκου, η Περιφερειολόγος-Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος, Phd, και Αντιπρόεδρος του Hellenic U.S Alumni Association Ζέφη Δημαδάμα, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της People for Business Ρεβέκκα Πίτσικα, ο Εκδότης και Ιδρυτής @ΕΜΕΑ Media Γιάννης Διονάτος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Ελληνο-αμερικανικό Επιμελητήριο Πάκης Παπαδημητρίου, ο Διευθυντής της “Οργάνωση Γη” Ντίνος Μαχαίρας, ο Επικεφαλής του Aeiphoria.net Αντρέας Στεφανίδης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Navigator Ltd. και Πρόεδρος του iforU Greek Mentoring Network Δανάη Μπεζαντάκου, η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος Living Postcards Ιλιάδα–Ευαγγελία Κοθρά, η Χρυσή Τζανέτου – UK BeyondCSR και Διευθύντρια Central Saint Martins – UAL, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hippocampus.io Χρήστος Λύτρας, ο Πάρης Μακρυγιάννης – ESADE Alumni Greek Chapter, ο Γιώργος Βλάχος από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος – ΚΕΜΕΛ, ο Συνιδρυτής και επενδυτής Parklink, Meteorologica, Athena και i4cu Αλέξης Αναστασίου, η Ιδρύτρια “under Campfire Innovation-Global Shaper Ιωάννα Θεοδώρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής Εναλεία Λευτέρης Αραπάκης, ηΣύμβουλος καριέρας CV experts Μαρία Παφιώλη, η Τάνια Μπιζούμη – Ashoka Greece, η Συνιδρύτρια Simple Rocks-Clients on demand Ιωάννα Φωτοπούλου και ο Συντονιστής NBG Business Seeds Σπύρος Αρσένης.

Εκτός από τις φυσικές παρουσίες, στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η απευθείας σύνδεση με τις Βρυξέλλες, με την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή να εμφανίζεται μέσω skype, η οποία μετέφερε την ευρωπαϊκή διάσταση της του ζητήματος.

Οι 40άρηδες startupers και επιχειρηματίες, μετέδωσαν στο κοινό τη συνταγή της επιχειρηματικής επιτυχίας, προτρέποντάς το να μην επαφύεται σε στερεότυπα και πάσης φύσης εμπόδια. “Η ζωή ξεκινάει στα 40” θα μπορούσε να λεχθεί ότι ήταν το μήνυμα της ημέρας, καθώς παρουσιάστηκαν απτά παραδείγματα έναρξης μιας επιχειρηματικής καριέρας ακόμα και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Η ηλικία λοιπόν δεν αποτελεί αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίησης ενός start up. Όπως άλλωστε και το φύλο, δεδομένου ότι οι γυναίκες παλεύουν με πολύ μεγαλύτερο σθένος μερικές φορές λόγω της πολλαπλότητας των ρόλων τους.

Και όπως πολύ σωστά τονίστηκε “Οι αποτυχίες και τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μόνο που η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες είναι ότι στα 40+ δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια λάθη”. Φράση βγαλμένη από τη ζωή, που θα πρέπει να αποτελεί πυξίδα για τους νέους επιχειρηματίες (και όχι μόνο).

To “The 40+ project: theGameChangers” είχε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πρεσβειών του Ισραήλ και της Ολλανδίας στην Ελλάδα, του Hellenic Start up Association, του HellenicEntrepreneurshipAward, του ESADEBusinessandLawSchool, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), του Ελληνο-αμερικάνικου Επιμελητηρίου, της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕMηΠΕΕ), της Ashoka Greece, της “Οργάνωση Γη”, του Αephoria.net, του Ινστιτούτου Καταναλωτών και του Circle of Inspiring Women for a Sustainable Future (CiWOS).