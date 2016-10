Ευρωβουλευτής του UKIP γρονθοκοπήθηκε από συνάδελφό του

10/10/2016 - 15:55

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ευρωβουλευτής του βρετανικού (ξενοφοβικού) αντιευρωπαϊκού κόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), ο οποίος λέγεται πως γρονθοκοπήθηκε από συνάδελφό του σε συνεδρίαση του κόμματος στο Στρασβούργο.

Ο Στίβεν Γουλφ -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- «δέχθηκε αρκετές γροθιές, έπεσε σε ένα παράθυρο και έχει αιμορραγία στο κεφάλι».

Oπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, ο Γουλφ που ήταν ένας από τους επικρατέστερους για την ηγεσία του κόμματος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από διαπληκτισμό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωβουλευτών του κόμματος στο Στρασβούργο.

Ο πρώην ηγέτης του αντιευρωπαϊκού UKIP, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί νέος ηγέτης, δήλωσε για το περιστατικό: «Λυπάμαι βαθιά που μετά το διαπληκτισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε συνεδρίαση των ευρωβουλευτών του UKIP σήμερα το πρωί, ο Στίβεν Γουλφ κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του είναι σοβαρή».

Πηγές από το περιβάλλον του ευρωβουλευτή, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 49 χρόνια, αναφέρουν πως ο άνδρας δέχθηκε πολλές γροθιές κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά δεν κατέρρευσε αμέσως. Μόνο λίγη ώρα αργότερα και όταν τα μέλη του κόμματος κατευθύνονταν για την ψηφοφορία έχασε τις αισθήσεις τους.

Την ίδια στιγμή, η Telegraph υποστηρίζει πως ο Γουλφ έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ εκπρόσωπος του UKIP δήλωσε πως ο άνδρας υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Αρχικά, οι γιατροί που τον εξέτασαν εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάστασή του, λέγοντας πως κινδυνεύει η ζωή του.

Λίγες ώρες, όμως, μετά το περιστατικό και σύμφωνα με ιατρικές πηγές έγινε γνωστό πως η κατάσταση του Γουλφ σταθεροποιήθηκε, πως έχει τις αισθήσεις του, επικοινωνεί με το περιβάλλον και αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Γουλφ, μάλιστα, πραγματοποίησε δηλώσεις λέγοντας: «Νιώθω καλά. Νιώθω πιο έξυπνος, πιο χαρούμενος και πιο χαμογελαστός από ποτέ. Κάθομαι και μου λένε ότι δείχνω καλά. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι δεν υπάρχει αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Η μόνη συνέπεια ότι λίγο μούδιασμα στην αριστερή πλευρά του προσώπου μου. Θα παραμείνω στο νοσοκομείο τη νύχτα για τις δευτερεύουσες εξετάσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα είναι καλά».

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ευρωβουλευτή δήλωσε ότι ο Γουλφ λιποθύμησε ότι είχε δύο επιληπτικά επεισόδια και μούδιασμα στο αριστερό μέρος του σώματός του.

Παράλληλα, λέγεται πως πριν καταρρεύσει «έχασε την αίσθηση από τη μία πλευρά του σώματός του», χτύπησε το κεφάλι του σε κιγκλίδωμα και έπεσε στο δάπεδο.

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Γουλφ έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιος θρόμβος στον εγκέφαλο, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του κόμματος, διαψεύδοντας το στέλεχος του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Χάμιλτον, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο δημοσιογράφος της Sun, Χάρι Κόουλ, επικαλούμενος πηγές ισχυρίζεται πως ο ευρωβουλευτής που γρονθοκόπησε τον Γουλφ είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Aμύνης, Μάικ Χούκεμ.

Από την άλλη, ο δημοσιογράφος του δικτύου Εuractiv, Τζέιμς Κρισπ, γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι η συνεδρίαση του κόμματος πραγματοποιείτο για να συζητηθεί η πρόθεση του 49χρονου να «αυτομολήσει» στους Συντηρητικούς. Eνας ευρωβουλευτής, λοιπόν, χαρακτήρισε τον Γουλφ «αστείο» και ο τελευταίος απάντησε: «Αρκετά», έβγαλε το πανωφόρι του και είπε: «Ας το τακτοποιήσουμε έξω».

Woolfe wearing jacket in pic. Poss reference to jacket being taken off relates to coat. #UKIP https://t.co/YJlAkxhJil

— James Crisp (@JamesCrisp6) October 6, 2016