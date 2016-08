Επιστήμονες βρήκαν πως σκοτώθηκε πριν από 3 εκατ. χρόνια η Λούσι, ο γνωστότερος αυστραλοπίθηκος του κόσμου

30/08/2016 - 02:15

Η Λούσι, ο διασημότερος αυστραλοπίθηκος που έζησε στην Αφρική πριν από 3,18 εκατομμύρια χρόνια, σκοτώθηκε «πιθανότατα» πέφτοντας από ένα δέντρο, ανακοίνωσαν την Δευτέρα οι επιστήμονες που μελέτησαν τα απολιθώματά της.

«Υποθέτουμε είναι ότι η Λούσι τέντωσε το χέρι στην προσπάθειά της να μετριάσει την πτώση της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ανθρωπολόγος Τζον Κάπελμαν, του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστον, αφού ανέλυσε από κοντά τα κατάγματα που είχαν υποστεί τα οστά της. Η μελέτη του δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.

Η Λούσι, που ήταν ένας πιθηκάνθρωπος δίποδος και ταυτόχρονα δενδρόβιος, είχε ύψος μόλις 1,10 μέτρο. Πιθανολογείται ότι έπεσε από ύψος 12 μέτρων, με ταχύτητα μεγαλύτερη των 56 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τον καθηγητή. «Ο θάνατός της ήταν γρήγορος», διαβεβαίωσε ο Κάπελμαν.

Τα απολιθώματα της Λούσι, που ανήκε στο είδος Australopithecus afarensis, εντοπίστηκαν το 1974 από Αμερικανούς και Γάλλους επιστήμονες στην περιοχή Άφαρ της Αιθιοπίας. Σχεδόν το 40% του σκελετού της βρέθηκε άθικτο. Για πολλά χρόνια θεωρείτο η «γιαγιά της ανθρωπότητας», όμως σήμερα πλέον οι επιστήμονες δεν πιστεύουν πλέον ότι ήταν άμεση πρόγονος του ανθρώπου αλλά μια «πολύ μακρινή εξαδέλφη». Όμως η δημοτικότητα του απολιθώματος «A.L.288-1″ παρέμεινε τεράστια.

Το όνομα «Λούσι» προέρχεται από το τραγούδι των Beatles «Lucy in the sky with diamonds» που άκουγαν την εποχή εκείνοι οι ερευνητές που την ανακάλυψαν.

Ο Κάπελμαν μπόρεσε να εξετάσει λεπτομερώς τον σκελετό, σε πρώτη φάση το 2008, όταν η Λούσι έκανε μια «τουρνέ» σε αμερικανικά μουσεία και σε μια… παράκαμψη έφτασε μέχρι το Πανεπιστήμιο για να υποβληθεί σε σάρωση υψηλής ανάλυσης. Φέτος τον Ιανουάριο ο καθηγητής πήγε στην Αντίς Αμπέμπα, την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας όπου φιλοξενείται μόνιμα η Λούσι.

Μελετώντας τα απολιθώματα και τις εικόνες από την τρισδιάστατη σάρωση, ο Κάπελμαν παρατήρησε ότι το δεξί βραχιόνιο έφερε ένα ασυνήθιστο σπάσιμο. «Αυτού του είδους τα κατάγματα συμβαίνουν όταν το χέρι ακουμπήσει στο έδαφος κατά την πτώση». Δημιουργείται έτσι μια «μοναδική υπογραφή» στο ύψος του βραχιόνιου, εξήγησε.

Η υπόθεση του Κάπελμαν επιβεβαιώθηκε από έναν ορθοπεδικό χειρουργό, τον Δρ. Στίβεν Πιρς.

Και άλλα κατάγματα, στον αριστερό ώμο, τον δεξί αστράγαλο, το αριστερό γόνατο, τη λεκάνη και σε ένα πλευρό, στηρίζουν τη θεωρία του Αμερικανού καθηγητή.

«Θλιβερή είδηση, καημένη Λούσι», σχολίασε με χιούμορ ο παλαιοανθρωπολόγος Ιβ Κοπέν, ο οποίος μετείχε στην ομάδα που ανακάλυψε τον σκελετό, μαζί με τον Αμερικανό Ντόναλντ Γιόχανσον και τον Γάλλο γεωλόγο Μορίς Ταϊέμπ. «Τα δενδρόβια (ζώα) έχουν γενικά εντυπωσιακές ικανότητες ευκινησίας και ισορροπίας. Στα 20 χρόνια που μελετώ τα δενδρόβια (χιμπατζήδες, γορίλες κλπ) στο φυσικό περιβάλλον τους, δεν είδα ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε ο Κοπέν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν διαφωνεί προκαταβολικά με την υπόθεση» που έκανε ο Κάπελμαν.

Ο τελευταίος αποκάλυψε ότι μέχρι τώρα έβλεπε τη Λούσι απλώς σαν «ένα κουτί με κόκκαλα». «Όταν αντιλήφθηκα την πιθανή αιτία θανάτου της, μπορούσα να την φανταστώ ξαπλωμένη στη ρίζα ενός δέντρου, να νιώσω συμπόνοια…».

Ο Κάπελμαν αναμένει ότι η μελέτη του θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων και ότι «ορισμένοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα διαφωνήσουν» με τη θεωρία του. Εξέφρασε όμως την ικανοποίησή του που η κυβέρνηση της Αιθιοπία θα δώσει στη δημοσιότητα τις ακτινογραφίες του γονάτου και του ώμου της Λούσι ώστε όλοι να μπορέσουν να τις μελετήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Πηγή: huffingtonpost

Σχετικά άρθρα

Unique Post