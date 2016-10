Εξέγερση στο hotspot της Μόριας

24/10/2016 - 13:52

Η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου και ο παρατεταμένος εγκλεισμός στο νησί οδήγησαν εκατοντάδες μετανάστες στο hotspot της Μόριας στη Λέσβο σε εξέγερση τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια και καταστροφές στο κέντρο.

Περίπου 150 μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν, ήταν αυτοί που διαμαρτύρονταν, αναφέρει το lesvosnews.gr.

@EASO mobile offices were this morning put on fire in Moria, Lesvos but all our staff are safe. pic.twitter.com/FhZR85bVB3

— EASO (@EASO) October 24, 2016