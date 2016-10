Δωρεές $2 εκατ. για δράσεις κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης

03/10/2016 - 22:22

Δωρεές άνω των 2 εκατ. δολαρίων συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 4ου ετήσιου δείπνου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative – THI), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στο Waldorf Astoria, στη Νέα Υόρκη. Το ποσό αυτό θα διατεθεί σε μια σειρά φιλανθρωπικών δράσεων, αλλά και προγραμμάτων που στοχεύουν στην οικονομική ανάκαμψη.

Η εφετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία επιφανών εκπροσώπων της ελληνικής διασποράς καθώς και φιλελλήνων από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας περισσότερους από 700 συμμετέχοντες. Τη βραδιά χαιρέτισε με την ομιλία του ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Αμερικανικού Ναυτικού κ. Τζιμ Σταυρίδης, πρύτανης του The Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, ενώ οικοδεσπότης ήταν ο γνωστός ελληνοαμερικανός ηθοποιός κ. Κρις Διαμαντόπουλος.

Με στόχο, όπως κάθε χρόνο, την ενδυνάμωση και την επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας, η Ελληνική Πρωτοβουλία τίμησε δύο πολύ ενεργές και αποτελεσματικές ΜΚΟ. Η μια είναι η ΜΕΤΑδράση, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας σε μετανάστες και προασπίζεται τα δικαιώματα ασυνόδευτων ανηλίκων και η δεύτερη το «Μαζί για το Παιδί», μια ένωση κοινωφελών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα παιδιά.

Ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στο «ReGeneration», ένα καινοτόμο πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για έλληνες αποφοίτους, το οποίο υποστηρίζουν από κοινού η The Coca Cola Co. και η Ελληνική Πρωτοβουλία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν σε σημαντικές εταιρείες, ενώ παράλληλα, συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου brain-drain.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν, επίσης, τέσσερις έλληνες ολυμπιονίκες: ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Σπύρος Γιαννιώτης και η ελληνοαμερικανικής καταγωγής Helen Maroulis, οι οποίοι συμμετείχαν και ξεχώρισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Ελληνική Πρωτοβουλία ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος που θα βοηθήσει έλληνες αθλητές κατά την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.

Το επίσημο δείπνο και η συγκέντρωση πόρων μέσω αυτού ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κύρια αποστολή του οργανισμού, η οποία είναι η υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, μέσα από προγράμματα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, τα προγράμματα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας έχουν ωφελήσει, μεταξύ άλλων, χιλιάδες ανθρώπους με περισσότερα από 2 εκατομμύρια γεύματα, περίπου 10.000 παιδιά με εμβολιασμούς, ενώ έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση σε ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες για 13.000 συνανθρώπους μας.

Επιπλέον, το ποσό των 4.250.000 δολαρίων έχει προσφερθεί σε 14 νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, 233 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης έχουν προσφερθεί μέσω του προγράμματος «ReGeneration», περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες έχουν δεχθεί καθοδήγηση και mentoring μέσω του προγράμματος VentureGarden, ενώ σημαντικός αριθμός ταλαντούχων νέων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Λίγα λόγια για την Ελληνική Πρωτοβουλία

Αποστολή της η επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας, μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην οικονομική ανάκαμψη.

Κινητοποιεί ανθρώπους με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα http://www.TheHellenicInitiative.org/ και http://onegreece.org

Πηγή: Tovima

