Διεθνής Αντιρατσιστική-Αντιφασιστική Συνάντηση στις 15 και 16 Οκτωβρίου

13/10/2016 - 09:58

Εκρόσωποι αντιφαστιστικών κινημάτων από εννέα χώρες ( Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Δανία, Ολλανδία, Ελβετία, Καταλωνία, Κύπρος) μετέχουν στη Διεθνή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί κατά του ρατσισμού και του φασισμού στο Κλειστό γήπεδο Μπάσκετ Ρου, το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Οκτωβρίου.

Στη Διεθνή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και Πανελλαδική Συνέλευση.

Στην Αθήνα θα βρεθούν ενόψει του αντιφασιστικού διημέρου συνδικάτα και κινήσεις που πρωτοστατούν στη δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία και δίνουν την μάχη ενάντια στην απειλή του φασισμού.

Η Πανελλαδική Συνέλευση θα έχει τη συμμετοχή αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιφασιστικού κινήματος, κινήσεων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, αλλά και των ίδιων των προσφύγων, κοινοτήτων μεταναστών, σωματείων εργαζομένων, κινήσεων καλλιτεχνών, πρωτοβουλιών του κινήματος LGTBQΙ+, κινήσεων αναπήρων, Ρομά.

Τέλος στην Πανελλαδική Συνέλευση θα συμμετέχει και η πολιτική αγωγή στη δίκης της Χρυσής Αυγής.

Το πρόγραμμα του διημέρου αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 15 Οκτώβρη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 2μμ.-3μμ.



ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



3μμ-5μμ.

Οι πρόσφυγες πολιορκούν τη ρατσιστική Ευρώπη-φρούριο. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι!



Ομιλητές-παρεμβάσεις:

Γουέιμαν Μπένετ Unite Against Fascism, Stand Up To Racism

Λατσούδη Εφη, Βραβείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Μαριλού Νταούλη,φοιτήτρια ΚΕΕΡΦΑ Ρεθύμνου

Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Κωστα Καταραχιάς, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Πορτάλιου Ελένη, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής

Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

Μασούντ Καχάρ, πρόσφυγας Ελληνικό

Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός

Μακρυνός Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος Μετανάστευσης Δήμου Κορυδαλλού

Τορμπουζίδης Κώστας, ΚΕΕΡΦΑ, Θεσ/νικη

Αντώνης Ρέλλας, Κίνηση για τη χειραφέτηση ατόμων με αναπηρία «Μηδενική Ανοχή»

Αρης Παναγιωτίδης,ΚΕΕΡΦΑ Γιάννενα

Αχμετ Αχμετ, πρόσφυγας Διαβατά

Νέλλη Σπηλιοπούλου, Ταμίας ΔΣ ΠΟΕΣΥ

Μιχάλης Πέππας, ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά





5.15μμ.-6.45μμ.

Τα προσφυγόπουλα καλοδεχούμενα στα σχολεία μας!



Ομιλητές-παρεμβάσεις:

Τσιάκαλος Γιώργος, πανεπιστημιακός

Αντώνης Σκαρπέλης, Σύλλογος Γονέων 72ου Δημοτικού σχολείου Πετραλώνων

Σεραφείμ Ρίζος, Σύλλογος εκπαιδευτικών Χανίων

Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ ΕΛΜΕ Αθήνας

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Θάνα Χατζσάλε, πρόσφυγας εκπαιδευτικός Ελαιώνας

Αχμέντ Σαγιέντ, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος

Aργύρης Γεωργαντζής, εκπαιδευτικός 35ο Δημοτικό σχολείο Εξαρχείων

Ιλιρίντα Mουσαράι, φοιτήτρια ΝΟΠΕ





7μμ.-9μμ.

Η ισλαμοφοβία-το νέο πρόσωπο του ρατσισμού



Ομιλητές-παρεμβάσεις:

Ναταλί Ντρέιμπους. Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό, Γερμανία

Αττίλα Ντιρίμ, Τουρκία

Στηβ Σεντάρ Ενωμένοι ενάντια στο Φασισμό, Καταλωνία

Καμπαγιάννης Θανάσης, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος

Μαρία Περδικούρη, πρόεδρος ΕΛΜΕ Λέσβου

Τζεμαλί Μηλιαζίμ, εκπαιδευτικός Ξάνθη

Λένε Γιούνκερ, Πόλεις χωρίς ρατσισμό, Δανία

Πιέρ Στάινερ, Γαλλία

Δημήτρης Δασκαλάκης, Ελβετία

Δημήτρης Στεφανάκης, φοιτητής ΚΕΕΡΦΑ Βόλου

Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια Αγγικο ΑΠΘ

Νεκτάριος Χάινταρ, φοιτητής Ιατρικής, ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας

Λίλιαν Μπουρίτη, ΚΕΕΡΦΑ Δυτικά Αθήνας





Κυριακή 16 Οκτώβρη

11πμ.-2.00μμ.

Η καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής και η πάλη ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη



Ομιλητές-παρεμβάσεις:

Νταβίντ Άλμπριτς Πλατφόρμα ενάντια στο ρατσισμό Βιέννης, Αυστρία

Προκόπης Παπαστράτης πανεπιστημιακός

Παπαδάκης Κώστας, Πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ

Μπασκάκης Γιάννης, δημοσιογράφος

Κασιμάτης Γαβριήλ αντιπρόεδρος EUROMEI,Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα ΜΜΕ και τον Πολιτισμό, Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ

Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

Κυριάκος Κοιλιάρης, Κύπρος

Ηλίας Μαραβάς, δημοσιογράφος ΕΡΑ Αγαίου

Ελευθερία Κουμάντου, Golden Dawn Watch

Εβούτ Βάντεμπεργκ, Κίνηση 21 Μάρτη, Ολλανδία

Παρασκευάς Ψάνης, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου

Λάμπης Κατσιάπης, μέλος συντονιστικού Λαϊκής Συνέλευσης Ν.Φιλαδέλφειας

Παντελής Αποστολίδης, ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡΦΑ Βόρεια Αθήνας





2.00μμ.-3μμ.

Αποφάσεις, πρόγραμμα δράσης



Ζώτος Δημήτρης, Πολιτική αγωγή

Zανέτα Λυσικάτου, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Θανάσης Διαβολάκης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ



Δηλώστε συμμετοχή στο email antiracismfascism@yahoo.gr και στα τηλ.2013232871, 6932828964.

Πηγή: Tovima

