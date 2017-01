Για «δυσανάλογες» κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Τραμπ

02/01/2017 - 05:52

Ο εκπρόσωπος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Σον Σπάισερ, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, που μεταδόθηκε σήμερα, ότι ο Λευκός Οίκος ενδεχομένως να επέβαλε δυσανάλογες κυρώσεις στην Ρωσία, διατάσσοντας την απέλαση 35 Ρώσων διπλωματών, καθώς χαρακτηρίστηκαν από την Ουάσιγκτον πράκτορες των ρωσικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Ο Σπάισερ δήλωσε στην εκπομπή «This Week» στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο Τραμπ θα θέσει ερωτήματα στις υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ, έπειτα την απόφαση του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα να επιβάλει το κλείσιμο δύο ρωσικών διπλωματικών αποστολών και νέες κυρώσεις σε βάρος έξι προσώπων και πέντε οντοτήτων.

Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν ως αντίποινα για την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον αμερικανικών υπηρεσιών και οργάνων του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως κατηγορεί την Μόσχα η Ουάσιγκτον.

«Μια από τις ερωτήσεις που έχουμε είναι γιατί κυρώσεις τέτοιου μεγέθους; Εννοώ, βλέπουμε απέλαση 35 ατόμων, κλείσιμο δύο ρωσικών διπλωματικών αποστολών και το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι: Είναι αυτή η αντίδραση ανάλογη με τις πράξεις που έγιναν; Ίσως να ήταν; Ίσως και όχι, αλλά χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό», δήλωσε ο Σπάισερ.

Ο Τραμπ αναμένεται αυτή την εβδομάδα να ενημερωθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών έπειτα από την επιστροφή του στην Νέα Υόρκη σήμερα.

Το Σάββατο ο μεγιστάνας εξέφρασε και πάλι τις αμφιβολίες του αναφορικά με τις κατηγορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές

Ο Σπάισερ δήλωσε πως δεν «πάρθηκε κανένα μέτρο δημόσια» έπειτα από την κυβερνοεπίθεση της Κίνας το 2015 με την παραβίαση δεδομένων Αμερικανών κυβερνητικών υπαλλήλων.

«Απολύτως κανένα μέτρο δεν λήφθηκε όταν εκλάπησαν προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων, ανάμεσα σε αυτά πληροφορίες για διαπιστεύσεις ασφαλείας. Δεν έγινε απολύτως τίποτε», τόνισε.

«Οπότε εγείρεται ένα ερώτημα κατά πόσον αποφασίστηκαν πολιτικά αντίποινα σε αυτή την περίπτωση αντί μια διπλωματική απάντηση», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ μπορούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία μόνο αν τηρήσουν μια σκληρή στάση ενάντια στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας παράλληλα στην επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων ενάντια στην Μόσχα.

Ο Ανταμ Σιφ, Δημοκρατικός, μέλος της επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή του ABC ότι το Κογκρέσο θα ασκήσει πιέσεις για την επιβολή ακόμη σκληρότερων αντιποίνων ενάντια στην Ρωσία και προειδοποίησε τον Τραμπ να μην αναιρέσει τις κυρώσεις του Ομπάμα.

Πηγή: Tovima

