Remember, remember the Fifth of November… Έτσι ξεκινάει το τραγούδι, που έρχεται να ταρακουνήσει την ιστορική μνήμη, και να την προκαλέσει να φτάσει πιο πέρα και μακριά από τη λαογραφία ή τη δύναμη της εικόνας μιας θρυλικής κινηματογραφικής ταινίας.

Γιατί, η 5η Νοεμβρίου και η αποτυχημένη Συνωμοσία της Πυρίτιδας, παραπέμπει σε κάτι πολύ βαθύτερο από την εμβληματική εικόνα του πρωταγωνιστή της ταινίας “V for Vendetta”, και τις μάσκες του Γκάι Φοκς που έκαναν σήμερα… παρέλαση σε πολλές πόλεις του κόσμου.

Η απόπειρα μιας θορυβώδους επανάστασης, με δυνητικό θύμα έναν “θεσμό”, είναι από μόνη της μια σκανδαλιστική παράμετρος. Από όποια αφετηρία κι αν εκκινεί κανείς. Είτε είναι συντηρητικός, είτε αρέσκεται σε… επαναστατική γυμναστική, ιδεών και πράξεων.

Ο Στιβ Τζομπς είχε πει ότι, όποιοι είναι αρκετά… τρελοί, για να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι τελικά εκείνοι που καταφέρνουν… να αλλάξουν τον κόσμο. Λιγότερο ή περισσότερο.

O Ούγκο Γουίβινγκ ως “V” στην ομότιτλη ταινία, είχε συνθέσει μια από τις ιστορικότερες ατάκες του παγκόσμιου κινηματογράφου. “Οι ιδέες είναι αλεξίσφαιρες”…

Για δοκιμάστε να ζήσετε με αλεξίσφαιρες ιδέες. Να τις πιστεύετε. Να τις κάνετε τρόπο ζωής. Να τις υπερασπίζεστε. Να μην υποχωρείτε. Να στέκεστε σαν βράχος, την ώρα που τα θυελλώδη κύματα δοκιμάζουν τις αντοχές σας.

“Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof”…