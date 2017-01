Γενεύη: Ιστορική Διάσκεψη για το Κυπριακό (upd)

12/01/2017 - 10:46

Με αποκλειστικό θέμα τις Εγγυήσεις και την Ασφάλεια διεξάγεται σήμερα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου στη Γενεύη, η πολυμερής Διάσκεψη για την Κύπρο, μετά την ιστορικής σημασίας χθεσινή κατάθεση των Χαρτών. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τους δύο ηγέτες Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί συμμετέχει για να συζητήσει το κρίσιμο θέμα της ασφάλειας μιας επανενωμένης -πιθανώς- Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση -σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών- θα παρίσταται ως παρατηρητής/ενδιαφερόμενο μέρος και θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος συνοδεύεται από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μοργκερίνι.

12.38: Το τουίτ του γενικού διευθυντή των Ηνωμένων Εθνών Μάικλ Μύλερ

International Conference on #Cyprus opens today at the #PalaisdesNations. A chance to forge a bright future for Cyprus ! @UN_Cyprus pic.twitter.com/XZDTyoe8UX

— Director-General (@UNOG_DG) January 12, 2017