Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ της Basket League

08/10/2016 - 20:23

Αποκέντρωση τώρα… Αυτός θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ο τίτλος της φετινής Α1 Ανδρών (2016-17), η έναρξη της οποίας είναι προ των πυλών (8-9/10).

Μετά την αδυναμία συμμετοχής της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, και την αντικατάστασή της από τη Δόξα Λευκάδας, οι ομάδες του λεκανοπεδίου Αττικής περιορίστηκαν σε τρεις (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ), καθώς και ο δευτεραθλητής της Α2 Ανδρών και φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, Φάρος Κερατσινίου, αποφάσισε να συνεχίσει να αγωνίζεται στην δεύτερη τη τάξει κατηγορία (οικονομική αδυναμία), δίνοντας τη θέση του στον Προμηθέα Πατρών.

Από τη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι παραδοσιακές δυνάμεις ΠΑΟΚ και Άρης, αφήνοντας εννέα θέσεις στην περιφέρεια της Ελλάδας.

Ωστόσο, οι υπόλοιπες εννέα ομάδες της περιφέρειας, μαζί με τις δύο της Θεσσαλονίκης, δύσκολα θα ανατρέψουν το… καθεστώς που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και θέλει τον τίτλο να κρίνεται μεταξύ των «αιωνίων».

Αλλαγή στο σύστημα των πλέι οφ

Στην πρώτη φάση των πλέι οφ θα μετάσχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8 της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου. Από τα ζευγάρια που θα κριθούν στις δύο νίκες (best of three) θα αναδειχθούν οι δύο ομάδες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τα σωματεία που τερμάτισαν στις θέσεις 3-4 της κανονικής περιόδου.

Από αναμετρήσεις οι οποίες θα κριθούν, επίσης, στις δύο νίκες (best of three), θα αναδειχθούν οι δύο ομάδες που θα πάρουν μέρος στην ημιτελική φάση των πλέι οφ, στην οποία προκρίνονται απευθείας οι πρώτοι δύο της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου. Οι αναμετρήσεις της ημιτελικής και της τελικής φάσης των πλέι οφ (αγώνες για τις θέσεις 1-2 και 3-4) θα κριθούν στις τρεις νίκες (best of five), όπως προέβλεπε το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας…

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 17:00 με παράλληλο τζάμπολ στις αναμετρήσεις: Άρης – Τρίκαλα, Δόξα Λευκάδας-ΠΑΟΚ, Κολοσσός – Ρέθυμνο και Λαύριο – Κύμη. Στις 18:30 θα ακολουθήσει ο αγώνας Κόροιβος Αμαλιάδας – Ολυμπιακός. Την Κυριακή στις 17:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας Απόλλων Πάτρας – AEK, ενώ στις 19:00 το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το ματς Παναθηναϊκός– Προμηθέας Πατρών.



Αναλυτικά:



1η αγωνιστική

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου

Γήπεδο Ώρα Αγώνας Διαιτητές

ΚΓ Λαυρίου 17.00 Λαύριο-Κύμη Σχινάς-Πουρσανίδης Γ.-Πουρσανίδης Κ.

Αλεξάνδρειο 17.00 Άρης-Τρίκαλα Παναγιώτου-Τσαρούχα-Λόρτος

Βενετόκλειο 17.00 Κολοσσός Ρ.-Ρέθυμνο Πηλοΐδης-Ψαριανός-Δεσλής

ΚΓ Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-ΠΑΟΚ Αναστόπουλος Π.-Φούφης-Τζαφλέρης

ΔΚΓ Ήλιδας 18.30 Κόροιβος-Ολυμπιακός Σώμος-Μαγκλογιάννης-Αναστόπουλος Αντ.

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου

Γήπεδο Ώρα Αγώνας Διαιτητές

ΚΓ Απόλλωνα 17.00 Απόλλων Π.–ΑΕΚ Γκόντας-Παπαπέτρου-Συμεωνίδης

ΟΑΚΑ (κθ) 19.00 Παναθηναϊκός-Προμηθέας Μπήτης-Ανδρικόπουλος-Κατραχούρας

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: Tovima

Σχετικά άρθρα

Unique Post