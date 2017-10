«Ανοίγει» τον φάκελο Κένεντι ο Τραμπ

21/10/2017 - 19:29

Την απόφασή του να ανοίξει ο φάκελος με τα στοιχεία της δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, «με την επιφύλαξη της λήψης νέων πληροφοριών, θα επιτρέψω, ως Αμερικανός πρόεδρος, το άνοιγμα του εδώ και πολλά χρόνια κλειστού και διαβαθμισμένου ΦΑΚΕΛΟΥ JFK».

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Οκτωβρίου 2017