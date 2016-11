«Αγελάδες και Διαφωτισμός» του Κώστα Ζαφειράκη στον Ιανό

15/11/2016 - 08:55

«Στις πόσες πληροφορίες καίγεται του ανθρώπου ο νους; Πόσο άγρια είναι η Δύση που ζούμε; Μπορεί ένα έξυπνο ψυγείο να γίνει Νίκος Φώσκολος; Ποιά γεγονότα του 1986 άλλαξαν τη ροή της ιστορίας; Μπορείς να τρως φρουτοσαλάτες βλέποντας House of cards ή χρειάζεσαι κάτι πιο χορταστικό; Τί παθαίνει ο εγκέφαλος από τους πολλούς Πυξ- Λαξ; Τί ακριβώς είναι οι ολοτροπικές αναπνοές;» Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα απαντηθούν ή και όχι στην πιο απολαυστική διαδραστική διάλεξη- εξομολόγηση που έγινε ποτέ. Ο Κωστής Ζαφειράκης στο one man show «Αγελάδες και Διαφωτισμός», αφηγείται ιστορίες από το φαρ-ουέστ της πραγματικότητας και δίνει ιδέες για το πώς μπορούμε να μονομαχήσουμε με το παράλογο. Μια ανατρεπτική παράσταση κατά της πλήξης –υπέρ της αγελάδας. Ή αλλιώς ένα ψυχολογικό παιχνίδι για να γίνουμε όλοι φίλοι (to know us better)- το φινάλε είναι σκέτο γλέντι.

Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Κωστής Ζαφειράκης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Είδος: Κωμωδία

Διάρκεια Παράστασης: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Σκηνικά: Ό, τι χωράει στη βαλίτσα του Κωστή.

Κοστούμι (ναι, ένα): Από την ντουλάπα του Κωστή.

ΚΩΣΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | Μικρό Βιογραφικό

Σαββατογεννημένος, χορτοφάγος, ταξιδιώτης και γραφιάς. Έχει φάει την Ελλάδα με το κουτάλι, μέσα από τις ταξιδιωτικές του εκπομπές (Exodus, Οξυγόνο, Ilovegr) σε ΕΤ3 και ΣΚΑΙ. Από τον Οκτώβριο του 2015 υπογράφει το σενάριο στηνταξιδιωτικήσειρά ντοκιμαντέρ «Ελλάδα Α-Ω», που προβάλλεται στο OTE HISTORY (OTE TV).

Αγαπάει και ψάχνει διαρκώς το Ελληνικό τραγούδι.Μετράει άπειρες ώρες στον ραδιοφωνικό αέρα της πόλης, ως δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Ανήκει στους περιπατητές της ομάδας «ThessalonikiWalkingTours», αναδεικνύοντας και παρουσιάζοντας σε ταξιδιώτες και ντόπιους γνωστές και άγνωστες ιστορίες της Θεσσαλονίκης.

Φτιάχνει θέματα για sites και περιοδικά («Greece is» και «Ταξίδια» της «Καθημερινής», GLOW, «Παρατηρητής της Θράκης», «ΕXPOSED in Thessaloniki»…) σκαρώνει ιστορίες, γράφει σενάρια (π.χ. «Ένα μήλο την ημέρα»- ΕΡΤ)… υποδύεται τον εαυτό του στην παράσταση (κάτι σαν διαδραστική διάλεξη με μπόλικο χιούμορ) «Αγελάδες και Διαφωτισμός»- πάνω σε δικά του κείμενα. Μετά την περσινή τους επιτυχία στην Θεσσαλονίκη, οι «Αγελάδες» βγαίνουν στο δρόμο, κάνουν δηλαδή περιοδεία

Info

Πού: IANOS | Σταδίου 24 – Αθήνα

Πότε: Δευτέρα 21 & Δευτέρα 28 Νοεμβρίου.

Είσοδος: 8€ / Ελάχιστη κατανάλωση: 5€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 22:30

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO

Προπώληση: Στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ, Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) και στο www.ianos.gr

Πληροφορίες:IANOS | τηλ. 210 32 17 810.

Newsroom Αθήνα 9.84

