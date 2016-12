Άγκυρα: Νεκρός από πυρά o Ρώσος πρέσβης – Επιβεβαίωση από το ρωσικό ΥΠΕΞ(upd)

19/12/2016 - 17:36

Υπέκυψε στα τραύματά του ο Ρώσος πρέσβης στην Άγκυρα, μετά από επίθεση ενόπλου νωρίτερα το απόγευμα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε γκαλερί, για τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Η Ρωσία, στα μάτια των Τούρκων», επιβεβαίωσε το ρωσικό υπ. Εξωτερικών.

19.19 Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι εξέφρασε ενώπιον των Βρετανών βουλευτών την ανησυχία της σχετικά με τις πληροφορίες ότι ο Ρώσος πρεσβευτής στην Τουρκία έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου στην Άγκυρα. «Μόλις είδα την έκτακτη επικαιρότητα, ότι ο Ρώσος πρεσβευτής στην Τουρκία δέχθηκε πυρά, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε», είπε η Μέι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υποβολής κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο πρέσβης δεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

UPDATE: Russian amb gets treatment on site, not taken to hospital as previously reported, Foreign Ministry says https://t.co/oHK7ihnwn0 — RT (@RT_com) December 19, 2016

19.00 Νεκρός ο δράστης από αστυνομικά πυρά, μεταδίδει το RT, επικαλούμενο τουρκικές αστυνομικές πηγές.

18.55 Στο σημείο, έφτασε ο Τούρκος υπ. Εσωτερικών, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης

18.30 Αυτή την στιγμή ακούγουνται πυροβολισμοί στη γύρω περιοχή.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırıda bulunan kişinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi. pic.twitter.com/bnAv2X9E3g — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 19, 2016

Η επίθεση συνέβη σε κεντρικό σημείο κοντά στη βουλή, ενώ οι δράστες ήταν περισσότεροι από ένας.

Another close picture of the attacker. Russian Ambassador laying down.

Ankara. pic.twitter.com/4cgleG4y7Z — ilhan tanir (@WashingtonPoint) December 19, 2016

«Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην Άγκυρα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο Ρώσος πρέσβης», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπ. Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, όπως μεταδίδει το RT.

UPDATE: @AP photographer says gunman has fired shots at the Russian ambassador to Turkey https://t.co/nZN7zZTuUA pic.twitter.com/GN0Vg8oI3i — Bloomberg (@business) December 19, 2016

1820Σοβαρά τραυματισμένος έπεσε από πυρά ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Άγκυρα, Αντρέι Καρλόφ, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Ρώσος πρέσβης είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet, ο Ρώσος πρέσβης στην Τουρκία δέχθηκε πυρά ενώ μιλούσε σε έκθεση έργων τέχνης στην Άγκυρα, με τη ρωσική πρεσβεία να εκτιμά ότι πρόκειται για «ισλαμιστική επίθεση».

